Las redes sociales se han convertido en el escenario de una pelea inesperada entre panaderos que han desatado la rivalidad en cada amasada. Todo comenzó cuando uno de ellos decidió mostrar en un video el decorado de unas facturas que denominó como "de manteca Premium de primera línea". Pero, como era de esperar, el otro panadero no se quedó callado y respondió con un desafiante "después te enseño".

Victor (@Victorelpanadero) un joven de 26 años que trabaja en una panadería del partido de San Miguel, quién habría comenzado #LaGuerraDePanaderos, se volvió viral mostrando su destreza en la panadería, amasando y decorando sus facturas. Su objetivo fue desafiar a sus colegas a mostrar sus talentos con su famosa frase "Etiquétame".

Lo que siguió fue un intercambio virtual lleno de fuego y pasión por el pan. El usuario @matias.leonel.02 arremetió en sus videos diciendo: "Cuando decoren sus facturas más o menos así, los dejo que suban TikToks, pero si no, no suban nada porque pasan vergüenza". Y no contento con eso, dejó claro que, aunque sus facturas no fueran las premium, hizo lo mejor que pudo.

Pero el panadero desafiante, Victor, no se quedó atrás y celebró su creciente popularidad en TikTok al alcanzar los 100 mil seguidores. En su respuesta, retó a los panaderos veteranos diciendo: "Mis respetos, pero cuando uno que tenga 26 o 27 años como yo te saque el pan así, etiquétame".

La disputa no se hizo esperar, y el joven panadero defendió su destreza con una contundente respuesta: "Con 20 años y un año y medio de panadería, te puedo decir que este corte es mucho mejor que el tuyo. Deja de mentirle a la gente. Buenas noches".

El enfrentamiento entre estos dos panaderos se volvió viral en Twitter, Tik Tok y hasta llegó a instagram , obteniendo más de 700 mil visualizaciones y generando todo tipo de reacciones entre los internautas y haciendo que cadea vez más y más panaderos se sumen a esta “guerra” mostrando sus diferentes productos, como lo hizo el usuario cordobes @Cchico.Pan

Pero no todo quedó ahí, porque la pelea por Tik Tok se fue a otros rubros y ya empezó la #LaGuerraDeHeladeros y #LaGuerraDeLasEstacionesDeServicios.

Sin duda, la pelea de los panaderos en TikTok ha dejado a todos con ganas de más. La guerra ha comenzado y el mundo de la repostería se encuentra al borde de una revolución culinaria.