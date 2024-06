Guillermo Francos se convirtió en el jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei este lunes 3 de junio tras haberse desempeñado como ministro de Interior.

El funcionario dio una entrevista a El País de España. El medio español lo calificó como “un político tradicional y moderado en un Gobierno de elencos intransigentes y no tradicionales”.

“Su papel es dotar de política a la gestión del ultraderechista Javier Milei, cuya misión manifiesta es acabar con un Estado que considera “criminal””, expresó el diario.

Francos habló sobre el futuro del país, su nuevo rol y la relación de Argentina y España.

Sobre los niveles de pobreza, según la UCA ascendió al 55,5% y la indigencia al 17,5%, el ministro afirmó: “Vos recorrés las calles de Buenos Aires, ¿no? Sin duda, no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que vive en la Argentina no son pobres. No pasa eso”.

Y agregó: “Si son 50% de pobres significa que esa gente no tiene para comer, ¿no? Pero no quiero meterme en una discusión que por ahí me supera y no tengo la metodología”.

Como balance de la gestión Milei, expresó: "El punto de partida era con una situación macroeconómica muy difícil, con vencimientos de pagos internacionales y sin fondos en el Banco Central. Y, sin embargo, el Gobierno cumplió absolutamente todos los compromisos internacionales. El presidente se comprometió ante sus votantes a que iba a terminar con la inflación en la Argentina y terminar con la inflación significa terminar con sus causas. El presidente ha liderado un equipo que atacó las causas de la inflación y esto se ve en los índices [la inflación mensual pasó del 20,6% en enero al 8,8% en mayo].

Y agregó: “Tomar la Administración pública nacional hace que aparezcan conflictos en distintos lugares. El Gobierno se planteó una serie de transformaciones en la Argentina. Algunas las adoptó mediante un decreto de necesidad y urgencia que abarca varios temas que tienen impacto en la economía argentina y otras a través de un proyecto de ley que ahora se conoce como Ley Bases.

"Hemos tenido dificultades para hacerla aprobar en el Congreso. Dada nuestra situación de minoría parlamentaria, nos llevó un tiempo. El presidente resolvió retirar la ley y ahí comenzamos un proceso de análisis y retiramos cosas que generaban más disidencias. Nos abocamos a los que para el Gobierno eran los temas centrales de la ley y ahí sí conseguimos armar una mayoría en [la cámara de] Diputados, que le dio la media sanción”, declaró.

Francos remarcó que la actual prioridad del Gobierno es que el Congreso apruebe la Ley Bases. “Mis prioridades son coordinar los distintos ministerios para superar la crisis económico-social de la Argentina. Que todo este esfuerzo implique que vengan inversiones para desarrollar los recursos naturales y sus derivados, y generar actividad económica. Siendo ministro de Interior he recibido más de 100 fondos internacionales y bancos para hablar sobre la ley Bases y sobre la posibilidad de inversiones”, expresó.

Sobre el sistema previsional, remarcó: “Hay que pensar en un sistema previsional que sea más razonable. En la Argentina se ha resuelto jubilar gente que no ha hecho aportes y eso le generó un gran perjuicio. Hay que ordenar el sistema y diferenciar entre los que aportan y los que no”.

Además, adelantó que el presidente Milei seguramente vaya por una reelección: “creo que el presidente tiene la vocación de transformar la Argentina y sabe que no alcanza un periodo de cuatro años para hacerlo. Su convicción es tal que si me preguntan a mí, yo estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Es una decisión de él, porque ser Gobierno es muy desgastante. Además, tiene índices de aceptación que superan el 60%”.

Sobre la crisis diplomática con España, afirmó: “yo creo que el presidente nunca rompió la relación con España. Puede haber una mala relación del presidente Sánchez con el presidente Milei”.