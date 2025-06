El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que, en caso de que el Congreso apruebe esta semana los anunciados proyectos de reforma previsional o sobre aumento en los subsidios a la discapacidad, el Poder Ejecutivo nacional “va a vetarlos”.

Explicó que esa medida se adoptará en función de que “no están los recursos” para atender esos nuevos gastos.

“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo las va a vetar”, sentenció.

vale señalar que autoridades nacionales ya habían advertido sobre las implicancias financieras que tendrían proyectos como los mencionados y para los cuales no están las previsiones financieras necesarias.

Por otro lado, sobre los cambios que se realizarán para incentivar el uso de dólares ahorrados, Francos reiteró que esta semana estará listo el proyecto de ley que se enviará al Congreso, para que se pueda utilizar la moneda estadounidense no declarada con el objetivo de comprar bienes sin que se les solicite a través de la ARCA el origen de esos fondos.

Fuente: Noticias Argentinas