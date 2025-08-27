El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la gestión del Gobierno en la Cámara de Diputados y aseguró que los audios que salpicaron al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fueron parte de una “maniobra política”.

En ese sentido, el funcionario anunció que el organismo será auditado y que se revisará todo el sistema de compras y contrataciones.

“Se orquestó una operación política con audios que no tienen fundamentos. Vamos a responder con transparencia y respetando la división de poderes, algo que en otras etapas no se hizo”, remarcó.

Francos también señaló que, mientras el Congreso aprobaba la Ley de Emergencia en Discapacidad, que requiere recursos que el Estado hoy no tiene, se difundieron esas grabaciones: “La difamación de funcionarios y las leyes que quiebran el equilibrio fiscal son parte del mismo patrón: la presión de un pequeño grupo que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar”, sostuvo.

En paralelo, Francos confirmó que Spagnuolo fue removido y que se inició una auditoría profunda en la agencia.

En otro tramo de su informe, se refirió a la crisis por el fentanilo contaminado. Dijo que se trata de “una catástrofe sanitaria” que ya está en manos de la Justicia. Además, aseguró que el Ministerio de Salud impulsó la investigación tras una denuncia de la ANMAT y que el Instituto Malbrán participa como perito central.

Además, Salud abrió un sumario administrativo y desplazó de forma preventiva a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), tras detectar demoras “injustificadas” en los controles al laboratorio implicado.