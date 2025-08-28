En medio del escándalo por presuntas coimas en discapacidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló respecto al tema y defendió a Javier Milei: “El presidente no es de los que se abrazan a la caja fuerte. Es una persona absolutamente honesta y transparente. Claramente Spagnuolo no lo era”.

Asimismo, reconoció que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, visitaba frecuentemente la Quinta de Olivos: “No sé si era cercano pero lo conoce al presidente y ha ido varias veces a las reuniones. Si el presidente confiaba en él, bueno, no debió haber confiado”, dijo.

Siguiendo con la misma línea, el jefe de ministros respaldó también a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem, a quienes calificó como “personas de confianza”.

Finalmente, y en consonancia con el discurso del mandatario nacional, Francos acusó al kirchnerismo de llevar adelante “una operación mediática" en momentos de campaña electoral. “Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree”, sentenció.