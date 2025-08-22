En medio del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude al Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará su informe de gestión en la Cámara de Diputados el miércoles 27 de agosto a las 12.

La visita del funcionario se produce en medio del caso que tiene como protagonista a Diego Spagnuolo, el ahora extitular del ANDIS, luego de que se conocieran los audios en los que el exfuncionario, cercano al presidente Javier Milei, involucrara a la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem con maniobras para la recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados dentro del organismo.

Francos recibió casi 1.300 preguntas por parte de los diputados de todos los bloques con representación en la Cámara de Diputados, según informó Ámbito Financiero.

El reciente escándalo haría que la oposición concentre las preguntas sobre las posibles coimas que alcanzan a la cúpula del gobierno.

En la última sesión que celebró la cámara que conduce Martín Menem, el diputado del socialismo, Esteban Paulón, presentó un proyecto para que la hermana del Presidente y Spagnuolo respondan preguntas ante el cuerpo.

Además, en las últimas horas, Paulón y otros diputados de la oposición presentaron otro proyecto, a fin de crear una comisión investigadora para que se aboque al escándalo de las coimas.