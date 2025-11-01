Una semana después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la noche de este viernes su renuncia al cargo.

Su lugar, según fue comunicado oficialmente, será ocupado por el actual vocero Manuel Adorni. Además se anunció la salida de Gobierno nacional de Lisandro Catalán, hasta este viernes titular de la cartera de Interior, hombre cercano al propio Francos.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, expresó vía X Francos.

Sin confirmarlo, el presidente Javier Milei sugirió en las últimas horas que su principal asesor, Santiago Caputo, podría ocupar un cargo formal en el Gobierno.

“Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre”, termina el mensaje que el ahora exjefe de Gabinete dirigió al titular del Ejecutivo.