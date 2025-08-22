El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad sigue su rumbo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el primer funcionario cercano a Javier Milei en realizar declaraciones.

En primer punto, en diálogo con el medio El Observador, Francos planteó que le llama la atención que aparezcan esos audios en este momento, en un año electoral, y siendo que las grabaciones se habrían realizado el año pasado.

Además, criticó al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo: “Si el señor Spagnuolo estaba al tanto de estas situaciones, tenía la obligación, como funcionario público, de denunciarlas ante los tribunales. Eso es lo que corresponde”.

El jefe de Gabinete contó además que apenas se enteraron de lo hechos se reunieron con el presidente Milei y decidieron apartar a Spagnuolo del cargo e intervenir la agencia.

Sin realizar comentarios sobre la mención a Karina Milei o a los Menem, el funcionario insistió en la importancia de que “la Justicia investigue con rapidez”.