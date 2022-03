Guns N' Roses está de regreso. La banda estadounidense anunció que volverá a presentarse en el país el viernes 30 de septiembre en el Estadio River Plate.

El grupo regresa en el marco de la gira mundial “South American Tour”.



Pasaron 6 años desde su última visita a Argentina, y este año Axl Rose, Slash y Duff MacKagan pisarán nuevamente el Monumental en Buenos Aires.

“South American Tour 2022” es la continuación de su gira “Not in This Lifetime Tour”, el cual marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento. El encuentro más esperado por los fans se realizó en el marco de los 30 años de una de las bandas de rock más influyentes de las últimas décadas.

“Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta hoy en día forman son hit, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, entre otros.

Se esperaba la actuación de Guns N´Roses en el Lollapalooza Argentina 2020. Este año regresan para concretar ese esperadísimo show.



Cómo conseguir las entradas:



Los tickets tendrán una instancia de preventa el jueves 24 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Mientras que la venta general de tickets se habilitará a partir del viernes 25 de marzo, a través de allaccess.com.



Todavía no se difundió el precio de las entradas.