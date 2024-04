Ante las controversias que siguen generando los rumores sobre el Presidente Javier Milei y su conexión con el más allá para hablar con Conan, su perro muerto, la médium Celia Melamed, quien trabajó para el libertario hace algunos años, habló sobre el vínculo del mandatario con su mascota fallecida. También explicó cómo le enseñó algunas habilidades metafísicas a la actual secretaria general de la Presidencia, Karina Miei.

La médica veterinaria, que se dedica desde hace varios años a comunicarse con perros, gatos, caballos y aves de manera energética, ahondó en detalles sobre el vínculo que tienen el mandatario y el can.

Luego de asegurar que puede sintonizar con la frecuencia energética de los animales y empieza a sentir y a comunicarse con las mascotas, la especialista continuó: “¿Qué te puedo decir? ¿Es o no es Conan? No es importante. Lo más importante es: vos, como el humano a cargo ¿qué sentís? Lo importante es el amor que vos tenés por esos animales. Podés sentir que es ése, podés sentir que no, que son otras almas, otros animales… La verdad es que es un detalle”, dijo Melamed.

En la entrevista, el youtuber Migue Pardo le preguntó a la médium si el perro clonado a partir de la información genética de Conan era una reencarnación, ante lo cual la especialista recordó una charla con el Presidente cuando le brindaba sus servicios: "Todo es posible. Hubo una situación en la cual él me contó que había uno de los perros que conocía la casa: dónde estaba la comida, la cama, conocía los lugares".

Además, Melamed recordó que el vínculo con Milei surgió en 2016 o 2017 cuando Conan “estaba muy mal y estaba atendido por veterinarios” que la conocían a ella. "Él me llamó, yo no conocía quién era y fui a su casa para una consulta. El perro estaba enfermo", añadió.

La médium detalló que a partir de la difusión de su figura por su vínculo con Milei la contactaron de distintos medios, pero manifestó: "No me gusta exponerme".

En ese sentido, indicó que consultó con una abogada, que le recomendó no brindar entrevistas periodísticas. “Hubo gente que me escribió por Instagram puteándome, que me pedían que le dijera a Conan que le diga a Milei no sé qué, que era una estafadora…”, expresó.

La incursión de Karina en el mundo paranormal

Finalmente, la médica veterinaria señaló que le enseñó a Karina Milei cómo comunicarse con animales: “En aquel momento era una persona curiosa a la que le interesó el tema".

No obstante, Melamed aclaró que ya no trabaja con los hermanos Milei, aunque quedó “buena relación, porque son personas entrañables, queribles”. “Es gente que aprecio mucho. Charlamos, saludos para cumpleaños, Navidad”, concluyó.

La entrevista a la médium se da en medio de las dudas planteadas en redes sociales y en las conferencias de prensa que brinda el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la cantidad de perros que posee el jefe de Estado.

El pasado jueves el portavoz se enojó ante una nueva consulta sobre el tema y consideró que inquirir sobre esta cuestión de sus mascotas, es “meterse con su familia”.

Con información de NA