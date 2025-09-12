La oposición a Javier Milei volverá a intentar poner contra las cuerdas a La Libertad Avanza en la sesión prevista para el miércoles próximo en la Cámara de Diputados.

La agenda parlamentaria estará repleta de temas que cuestionan el programa económico del jefe de Estado.

Los vetos contra la Emergencia en el Hospital Garrahan y el financiamiento universitario son dos puntos centrales en una sesión que será acompañada por una Marcha Federal de parte de las universidades nacionales y el personal de salud.

Otro proyecto que inquieta al gobierno nacional es la reforma de sobre la ley que regula la aplicación de los decretos presidenciales que cuenta con media sanción del Senado. En este caso lo que se tratará es el emplazamiento a la comisión de asuntos constitucionales para acelerar el tratamiento.

La modificación establece que para confirmar el veto serán necesario conseguir la aprobación de las dos cámaras en un plazo de noventa días.

El torniquete sobre el régimen de los DNU podría complicar la situación del oficialismo en el Congreso que alumbrarán las elecciones de octubre.

Las figuras de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Lugones, también serán parte de la sesión del miércoles con un "pedido de informes verbales" sobre las causas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y en la relacionada con fentanilo contaminado, según informó Ámbito.

El temario de la sesión en la Cámara Baja también incluye el rechazo a un paquete de cuatro decretos de necesidad y urgencia relacionados con el Estatuto de la Policía Federal, los tratamientos para la adaptación de género en menores de 18 años, la modificación del Instituto Nacional del Agua y el Registro Nacional de Armas.