Veintiséis orcas ecotipo D fueron halladas muertas en las costas de Tierra del Fuego, un acontecimiento sin precedentes en el país que convocó a científicos del Conicet para descubrir la causa del fenómeno.

Los primeros dos ejemplares fallecidos fueron encontrados en septiembre pasado en la Bahía San Sebastián.

La especie de la que forman parte se caracteriza por tener una pequeña mancha post-ocular, la cabeza más voluminosa y una montura menos visible, según informó el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).

En particular las orcas ecotipo D se desplazan por zonas subantártica y forman grupos numerosos.

Los estudios realizados sobre la veintena de ejemplares arrojaron que no tenían cortes, hematomas o traumatismos que podrían atribuirse a choques con embarcaciones.

El hallazgo de las especies varadas en las costas argentinas tiene sólo dos antecedentes a nivel internacional. Uno ocurrido en Nueva Zelanda con 17 ejemplares y otro en el Estrecho de Magallanes con 9.

El equipo de científicos que trabaja en el sur del país tomaron muestras piel, registraron el sexo, la edad y la posición de cada ejemplar. Además realizaron necropsias y recuperación de esqueletos para tener mayores precisiones sobre el fenómeno.