El contrato por un millón de dólares entre José Luis Espert y el empresario Federico "Fred" Machado fue encontrado en un tacho de basura en la casa de Vietma donde el hombre de negocios, acusado de narcotráfico, cumplía prisión domiciliaria a la espera de su extradición a Estados Unidos.

El documento, encontrado en un tacho de basura, presentaba manchas y quemaduras, según informó el diario La Nación.

El hallazgo ocurrió en medio del allanamiento de la vivienda del sur del país, perteneciente a la madre de Machado, después del traslado del empresario a una cárcel federal debido al otorgamiento de la extradición por parte del presidente Javier Milei.

La prueba será vital en la investigación que está a cargo del fiscal de San Isidro Lino Mirabelli que imputó a Espert por lavado de dinero debido al cobro de 200 mil dólares de parte de Machado a raíz de la denuncia de Juan Grabois.

El documento da por tierra con la defensa de Espert, quien debió renunciar a su encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y tomar licencia en la Cámara Baja.

El domingo el diputado reconoció su relación con Machado en un video grabado donde anunció la declinación de su candidatura. Con un escrito sobre la mesa, el economista libertario dijo que sólo había recibido 200 mil dólares por en 2020 por un asesoramiento para una empresa minera del empresario que será extraditado a Texas.

Sin embargo el documento hallado en Viedma tiene como fecha el 7 de junio de 2019 por un monto total de un millón de dólares a pagar en cuotas consecutivas para realizar un trabajo de refinanciación de deuda y expansión de la firma Minas de Pueblo radicada en Guatemala.

Tanto Espert como Machado declararon en público que sólo se abonó la primera cuota del contrato debido a la pandemia de coronavirus en el 2020 que impidió el traslado del economista a tierra centroamericanas.