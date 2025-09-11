Alejandro Ainsworth (54), el turista argentino secuestrado en Río de Janeiro el domingo pasado, fue encontrado muerto este jueves.

La familia de la víctima reconoció el cuerpo y comenzó con los trámites para el traslado, según informó el diario Clarín.

El licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud había sido visto por última vez el domingo pasado. Una cámara de seguridad registró su salida del lugar donde se hospedaba en Copacabana.

Las primeras alertas sobre el paradero de Ainsworth se activaron cuando no se presentó para realizar el check-out en el alojamiento el lunes pasado.

Los familiares también advirtieron movimientos extraños en las cuentas bancarias con extracciones de US$3500 y un préstamo de $4.000.000. El círculo íntimo sospecha que mantuvieron vivo a Ainsworth para abrir sus cuentas mediante el acceso facial.

Otro detalles que forma parte de la investigación es la última foto registrada en el celular de la víctima. Se trata de la imagen de una camioneta gris estacionada en una zona rural.

El hombre era oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, y en el último tiempo vivía en el barrio porteño de Villa Crespo.