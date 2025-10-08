Un grupo de investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del CONICET inició el pasado 28 de septiembre la Expedición Cretácica I, una campaña paleontológica que se transmite en vivo por streaming. En esta nueva misión, los paleontólogos realizan excavaciones en un yacimiento de Río Negro, en busca de fósiles de dinosaurios.

Un hallazgo histórico

Este martes, apenas en el segundo día de transmisión, los investigadores pasaron a la historia al encontrar un huevo de dinosaurio carnívoro en perfecto estado de conservación. “Nos encontramos con un nidito. Pensamos que era de ñandú, pero cuando lo limpiamos vimos que estaba repleto de tierra fosilizada. Es de un dinosaurio carnívoro muy parecido al Bonapartenykus”, relató uno de los especialistas mientras sostenía el inédito ejemplar frente a la cámara, sorprendiendo a sus compañeros y a los seguidores del streaming.

Ahora, los investigadores analizarán el huevo para determinar a qué especie pertenece; pero también podrán obtener nueva información sobre los comportamientos reproductivos de los dinosaurios argentinos. “Ya habían aparecido algunos restos del Bonapartenykus, pero muy incompletos. Teníamos las características de la cáscara, pero no cómo era (el huevo). Por primera vez estamos asistiendo a la forma y al tamaño. Vamos a poder sacar un montón de datos de cómo vivían los dinosaurios", destacó uno de los paleontólogos.

Como si esto fuera poco, no descartan hallar nuevos ejemplares en los próximos días de exploración.

La vocación, tatuada

Además de la difusión del conocimiento científico, el streaming de Expedición Cretácica I también nos regala momentos cómicos junto al equipo de investigadores. Este martes, un usuario de YouTube les consultó sobre su dinosaurio favorito y la respuesta se hizo rápidamente viral en redes: los paleontólogos no solo comparten su favoritismo por la misma especie, sino que además lo tienen tatuado. “El carnotaurus es un animal increíble que tiene mucha originalidad”, afirmaron.