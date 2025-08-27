Hubo acuerdo con los controladores aéreos y se levantó el paro

El Gobierno Nacional informó que hubo acuerdo entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), por lo que ya no habrá paro de controladores aéreos.

Las partes acordaron un incremento salarial del 14% que será abonado en tramos y de esta manera no se prevén más interrupciones en los vuelos. Durante el fin de semana, la medida había afectado a miles de pasajeros de todo el país.

Desde el ministerio que encabeza Sandra Pettovello valoraron “la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución”.