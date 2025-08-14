Este miércoles las comisiones de la Cámara de Diputados dieron dictamen a los proyectos presentados conjuntamente por los gobernadores. Los textos, resistidos por el Gobierno nacional, proponen automatizar y coparticipar los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a las provincias.

La novedad de la jornada es que luego de las reuniones de las comisiones, desde La Libertad Avanza y PRO presentaron una contrapropuesta para mejorar el desembolso de fondos hacia las jurisdicciones subnacionales. Las propuestas gozarían del aval de legisladores que responden a algunos gobernadores. La negociación está abierta de cara a la votación en el recinto.

La próxima sesión aún no tiene fecha establecida, pero es probable que se dé durante la próxima semana

Los proyectos para automatizar el envío de fondos hacia las provincias había sido presentado con la firma de los 23 gobernadores y del jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. La aprobación se había realizado de manera exprés, directamente sobre tablas, en el Senado. Diputados, la semana pasada, votó su envío a comisiones, lo que finalmente sucedió este miércoles con la formalización del dictamen.

El dictamen de mayoría del texto de los ATN (establece la coparticipación de ese fondo creado para emergencias) consiguió 27 firmas sobre las 46 totales de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal. El de Combustibles consiguió 46 firmas sobre 75 diputados con los mismos bloques.

El texto original de los mandatarios provinciales sobre el Impuesto a los Combustibles líquidos establece que lo generado por el gravamen será un 14,29% para al Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias, y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.