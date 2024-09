El INDEC suministró ayer los nuevos datos sobre la evolución de la pobreza, generando repercusiones de todo tipo por el salto impresionante que ha dado en el último semestre.

Aunque el número no debería haber sorprendido, ya que informes previos anticipaban con bastante precisión el guarismo, no deja de ser preocupante saber que hay en Argentina casi 25 millones de personas que no tienen ingresos para cubrir la Canasta Básica y que m{as de 8 millones de compatriotas no pueden pagar la Canasta Alimenticia.

De un modo u otro, la opinión pública viene asumiendo que el modelo de gestión del gobierno nacional genera pobreza.

Pero si la magnitud general (52,3%) y el salto respecto a la última medición (11,2%) son preocupantes, inspeccionar como varían los datos entre los 32 conglomerados urbanos en dónde se realiza la Encuesta Nacional de Hogares, es sencillamente desconcertante.

Dos países

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) parece ubicarse en otro país: allí el índice de pobreza fue de “apenas” 23,1%. Los dos conglomerados que están más cerca, casi duplican ese valor. Son, Santa Rosa-Toay (40,0%) y Neuquén-Plottier (40,4%).

En el otro extremo, la ciudad más pobre de Argentina es Resistencia en donde la pobreza triplica la de CABA: 76,2%. El número impacta, pero hay cuatro conglomerados más por encima del 60%: Formosa (67,6%), La Rioja (6,4%), Concordia (65,8%) y Santiago del Estero (64,0%).



En nuestra provincia, sólo dos ciudades ingresan en estas mediciones y la disparidad no es tan grande. Por un lado, el Gran Córdoba se ubica novena en este ranking con 49,5% y la ciudad de Río Cuarto esta en el puesto número 18 con 54,3%.

El Gran Mendoza, está ubicado 15 y es el conglomerado que tiene exactamente el mismo valor que el país: 52,9%.

Fuera de estas observaciones la distribución de la pobreza por ciudades no parece entregar más conclusiones ya que ha golpeado por igual a grandes conglomerados industriales y a pequeñas ciudades agrícolas, al norte y al sur. Tal vez, claro, las provincias del noroeste, sigan siendo la región con más disparidad del país.

Muy rápido

También puede analizarse la velocidad con que la pobreza ha crecido en las diferentes ciudades, comparándose cuánto creció la pobreza en el último año, en cada conglomerado.

El retrato de las ciudades en dónde menos ha crecido la pobreza reúne al mismo trío de las que menos pobreza tienen, sólo que el primer lugar es para Santa Rosa-Toay en dónde “sólo” creció 5%; le siguen CABA (5,8%) y Neuquén-Plottier (6,1%).

Lo cierto es que en el otro extremo, en Fromosa el crecimiento interanual fue del 37,9%, es decir siete veces y media más grande que en Santa Rosa. Sin dudas un país muy desigual.

En este análisis, lo que resalta claramente es que la pobreza aceleró su crecimiento de un modo muy significativo en la Patagonia Argentina: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Ushuaia-Río Grande y Río Gallegos están entre los cinco destinos en dónde más creció la pobreza el último año.

Otra vez, Gran Córdoba figura por debajo del promedio (aunque la pobreza creció más de 10% el último año) y Río Cuarto algo por encima del promedio nacional.