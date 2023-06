El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, informó en la reunión de gabinete que se está estudiando la posibilidad de implementar un alivio en el pago del impuesto a las Ganancias para los trabajadores.

Esta medida está siendo analizada por los técnicos junto con la AFIP y se espera que sea anunciada próximamente. El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, brindó esta información en una rueda de prensa posterior a la reunión, la cual fue encabezada por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

El Gobierno y la AFIP ya implementaron cambios en el Impuesto a las Ganancias que benefician a los trabajadores bajo relación de dependencia. A partir de mayo, se estableció un nuevo mínimo no imponible para la cuarta categoría, que será de $506.230 brutos. Esta medida beneficiará a aproximadamente 250.000 empleados y empleadas.

Además, cuando la remuneración bruta mensual supere los $506.230 pero sea igual o inferior a $583.851, los agentes de retención podrán aplicar una deducción especial incrementada.

Otra medida importante es la exención del pago de impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo para más de 500.000 trabajadores.

Además, la AFIP ya había dispuesto que no deberán pagar el impuesto a las Ganancias los bonos por productividad, los fallos de caja, los viáticos y las horas extras. El acceso a la excepción no requiere de gestión extra por parte del contribuyente. Esto significa que no debe realizarse la rectificación del F.572 web anteriormente presentado.

No obstante, los empleadores deberán reliquidar y reintegrar -en caso de que corresponda- dichas deducciones de conformidad con los topes establecidos por la Resolución General Nº 5314/2023, respecto al año fiscal 2023 inclusive, sin necesidad de intervención de los trabajadores bajo relación dependencia.

Las medidas van en dirección de buscar un alivio de la carga fiscal de los empleados y de esa manera, mejorar en los hechos los salarios.