Desde la Fiscalía Federal de San Isidro que conduce Fernando Domínguez, este jueves se conoció una imputación contra el presidente Javier Milei, además de un grupo de funcionarios públicos y fanáticos libertarios.

¿La causa? La denuncia de la directoria de la radio Futurock, Julia Mengolini, quien los acusó por "amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita” vía redes sociales, con acusaciones falsas, referencias a su vida privada, la difusión de datos personales, instigaciones, la producción de videos falsos vía Inteligencia Artificial (IA) y hasta amenazas de muerte.

Entre el 28 y el 30 de junio, se contabilizaron 93 tweets de la Red Social X, generados o reposteados por Milei, en contra de su figura.

El dictamen incluye también el pedido de investigación en contra de la diputada nacional Lilia Lemoine, el cineasta Santiago Oría, el militante libertario Daniel Parisini ("El Gordo Dan”) y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, entre otros.

Se intenta determinar si los ataques fueron organizados y financiados con fondos públicos, además de coordinados desde las altas esferas del Gobierno.

Apuntando a fondos que pudieran llegar desde la SIDE, el fiscal también indaga sobre la chance de que haya “una organización financiada con fondos públicos y coordinada por funcionarios de alto rango, destinada a hostigar y silenciar a críticos del gobierno”.

A Mengolini se le ofreció un botón antipánico, además de custodias policiales para la periodista y su círculo íntimo.

Semanas atrás, convocada por la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, señaló que vivió la cuestión como “una tortura”, que definió como “una campaña de odio”.

Los “reposteos” del propio presidente de un documento audiovisual generado por IA de una relación incestuosa de la víctima con su hermano generaron una situación “con una persistencia que no termina nunca”.