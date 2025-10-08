Aquel 12 de marzo, las adyacencias al Congreso de la Nación se llenaron de humo y protestas.

La habitual marcha que realizan los jubilados de los días miércoles contaba con apoyo de hinchas de varios clubes pero terminó con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.

Apenas ocurrido el hecho, organismos de Derechos Humanos, comunicadores y medios pusieron a disposición material para reconstruir lo que había pasado: un proyectil de gas lacrimógeno impactó en su cabeza y fue rápidamente trasladado.

A casi siete meses del hecho, el gendarme Héctor Guerrero fue imputado por “abuso de armas” agravado por ser parte de una fuerza federal, y “lesiones gravísimas”.

Mientras tanto, el trabajador de 35 años sufre un “deterioro cognitivo severo”, no puede alimentarse ni moverse por sus propios medios debido al daño neurológico que padece, y continúa postrado en el hospital de Rehabilitación Rocca.

La vida del fotorreportero estuvo en riesgo, tras recibir una herida en la región mediofrontal, sufrir la fractura expuesta del cráneo frontotemporoparietal izquierda, y hematomas epidural y subdural. Estuvo en terapia intensiva y debió ser intervenido en varias ocasiones.

La acusación

La jueza federal María Servini fue la encargada de dictar el procesamiento, trabarle un embargo por poco más de 200 millones de pesos, exigirle que se presente periódicamente ante autoridades policiales, prohibirle la salida del país, aunque sin prisión preventiva.

La magistrada confirmó que aquel día, Guerrero -instructor de tiro y con 10 años de servicio- realizó seis disparos de manera anti-procesal, es decir fuera de los reglamentos, en medio de la represión a manifestantes. Puntualmente, por haberlos hecho de manera horizontal (no oblicua, como rezan los manuales para tales cartuchos, de 38 milímetros) y apuntando a quienes protestaban.

Realizó, de acuerdo a la resolución judicial, un “apartamiento deliberado de los protocolos y la capacitación recibida”. Servini adujo que, a sabiendas que podría causar consecuencias graves, “le resultó indiferente la eventualidad del resultado”.

En aquel momento, Grillo se ubicaba detrás de una barricada en llamas, a poco menos de 50 metros del camión hidrante en el que se resguardaban los integrantes de las fuerzas federales.

La inscripción “Picha” en su casco resultó relevante, además de que sólo dos integrantes de la Empleo Inmediato de Gendarmería armados utilizaron ese día el uniforme color caqui.