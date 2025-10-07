En un nuevo capítulo al escándalo que sacude a La Libertad Avanza, este martes el diputado nacional José Luis Espert quedó imputado por presunto lavado de dinero, en el marco de la causa abierta a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois.

La investigación fue promovida por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y llega pocas horas después de que Espert renunciara a su candidatura por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La denuncia se produjo después del desembolso de 200.000 dólares recibido en 2020 por Espert de Federico “Fred” Machado, empresario actualmente reclamado por Estados Unidos por una serie de cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

Según la presentación, el monto habría sido transferido desde estructuras vinculadas a delitos complejos y formaría parte de un supuesto “libro contable secreto” que Machado y su socia Debra Mercer-Erwin, condenada en EE.UU. por narcotráfico y lavado, habrían manejado.

Grabois solicitó que se investigue si los movimientos son parte de maniobras de lavado de activos y también pidió analizar otros posibles nexos entre Espert y el empresario.

El pasado jueves por la noche, Espert había reconocido el pago de parte de una empresa vinculada a "Fred" Machado, pero la asoció a su trabajo "privado", como asesor económico.

Después de perder “como en la guerra” en las elecciones presidenciales, fue cuando Machado “me dijo que una empresa minera necesitaba de mis servicios como economista”, sostuvo Espert.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la extradición de Machado hacia Estados Unidos, donde enfrentará juicio.