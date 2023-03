Los agresores de una joven moza que recibió heridas cortantes porque le rompieron un vaso en la cara, fueron imputados de “lesiones leves dolosas” por el fiscal Correccional de Mendoza,Tomás Guevara, un delito que parece quedar chico ante lo ocurrido, y tiene como penas entre 1 mes y 1 año de prisión.

El brutal ataque ocurrió en el bar “Maldito Perro”, ubicado en la calle Arístides Villanueva 147 de la capital mendocina, y los hombres ebrios fueron identificados como José Luis Pericoli (35) y Carlos Ramón Angulo(40).

Según la justicia, Pericoli sería el autor material de la terrible agresión es decir, quien atacó a la joven trabajadora reventándole un vaso de vidrio en la cara, mientras que Angulo tendría una participación secundaria, ya que empujó a la víctima.

Al sujeto que hirió a la moza se le suma también la imputación de hurto simple en grado de tentativa, debido a que habría intentando robarse un posnet del local nocturno.

Al tratarse de calificaciones excarcelables este jueves los acusados podrían quedar en libertad, una vez que el fiscal tenga en su poder el informe de posibles antecedentes.

Qué fue lo que pasó

El ataque terrible ocurrió este martes en la madrugada, pasadas las 3.30 en el bar mencionado de la ciudad de Mendoza, cuando la víctima, Agustina Tramontana (21), quien atendía la mesa de los sospechosos, terminó con múltiples heridas en su rostro, luego de que los borrachos le estrellaran un vaso de vidrio en la cara.

De acuerdo a lo investigado hasta aquí, los hombres se habrían molestado porque la moza les quiso cambiar los vasos de vidrio por unos de plástico.

Esto desató la furia de los imputados, que desembocó en la agresión. Tras ello Pericoli y Angulo quisieron escapar, pero los testigos le dieron alcance y casi fueron linchados.

La angustia de la víctima

Agustina terminó con el rostro desfigurado, la trasladaron a un centro médico porque, según dijo, la ambulancia nunca llegó, donde le tuvieron que hacer 30 puntos de sutura. Además, la chica tiene pérdida total de audición en uno de sus oídos.

Mirá los videos del terrible momento:

“Me hicieron 30 puntos en total en el cachete, oreja, ceja y en la cabeza”, contó angustiada la joven agredida y remarcó que la tuvieron que llevar unos amigos al hospital para recibir atención médica, porque "el servicio de emergencias nunca vino”, señaló la víctima.

Agustina hizo un posteo en Facebook realmente desgarrador: “Me arruinaron la cara al punto de no poder verme en un espejo sin llorar, me hicieron mierda física y mentalmente y así como me pasó a mí les pasa a muchísimas personas que trabajan en el rubro, esto pasa todos los días no se crean que porque llegue a los medios es debut y despedida”, publicó.

"Estoy cansada de esto. De la inseguridad, de que ya no pueda sentirme segura ni en el trabajo, porque siempre nos preocupamos por la ida o la vuelta. Se suponía que el trabajo era el lugar seguro, y ahora ni eso”, indicó la joven.

“¿Ahora se supone que tengo que sentirme insegura en cualquier lado? Tengo mas de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo sordo. Ni hablar de la cirugía plástica q tienen q hacerme. Todo por un par de tragos, por unos bestias que no saben medirse, ni saben tomar”, continuó la víctima.

"Tengo impotencia y tristeza por mi cara; los traumas y las inseguridades que tengo hoy no valen los dos ron con cola que se tomaron. La desfiguración de rostro, mi miedo al salir a la calle, los traumas y la depresión de verme así no me los saca nadie”, concluyó Agustina.

Con información de mdzol.com