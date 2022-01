La ex gobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal quedó imputada en la causa que impulsó el Gobierno por lo hablado en una reunión en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal en junio de 2017, donde se mencionó el deseo de crear una “Gestapo” sindical. Así lo dictaminó la fiscal Ana Ruso, tras el pedido expreso realizado por la defensa del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Además, la funcionaria judicial pidió investigar los teléfonos de la ex gobernadora y sostuvo que se está analizando una asociación ilícita.

Según publica Infobae, la fiscal le pidió al juez Ernesto Kreplak que amplíe la investigación: ahora se incluye como acusados a los empresarios que participaron de la reunión.

Entre las medidas de prueba, la fiscal reclamó “un exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del 15 de junio del 2017 y el o los abonados asignados a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires durante el período que abarca entre el 1 de mayo del 2017 y diciembre del 2017″.

“Se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”, se afirmó.

El dictamen de Ruso formaliza la imputación de los integrantes de la reunión, que -no obstante- ya estaban siendo investigados. Ahora, la fiscal no menciona directamente a la ex gobernadora en el escrito, pero pide investigar sus teléfonos, tal como había solicitado “Pata” Medina.

El dictamen, además, ratifica la competencia de la justicia federal de La Plata para impulsar esta investigación, un tema que ya fue cuestionado por la defensa de uno de los ex agentes de la AFI.

El inicio de la causa

La investigación nació por una denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño quien advirtió sobre la existencia de un video en el que aparecen ex funcionarios provinciales, de la AFI, y también algunos empresarios de la construcción de La Plata.

Según la denuncia, el encuentro realizado en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017, habría sido para armar causas contra el sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Juan Pablo “El Pata” Medina.

En la grabación se ve al ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, hablando de una “Gestapo”: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría. Ahora: las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”.

Además, el ex funcionario indica: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás. En segundo lugar, tenemos que hacer que esas declaraciones individuales lleguen. Tenemos que hacer que la Fiscalía, entre las muchas líneas (inaudible), una que es que prácticamente desapercibida que lo oficien al Ministerio de Trabajo para saber yo que sé de todo esto y que información tengo ahí es donde vale las notas de ustedes”.

El caso desató un escándalo: la vicepresidenta Cristina Kirchner le puso el nombre a los espías de la reunión que no estaban identificados en la denuncia original. Vidal fue duramente cuestionada y los dichos de Villegas repudiados. El oficialismo impulsó la creación de una subcomisión en el área de seguimiento de actividades de inteligencia en el Congreso para llamar avanzar con la investigación.

Después de varios días de silencio, la ex gobernadora se expresó a través de Twitter, rechazando las protestas. Negó la existencia de una mesa judicial y pidió no victimizar a los mafiosos. Tras esas declaraciones, la querella de “Pata” Medina pidió la imputación de la ex gobernadora y el análisis de sus teléfonos.

Quiénes son los empresarios acusados

Ruso amplió la imputación en contra de "Marcelo Jaworski, Director General de COPETRO, Adrián Grassi, ex Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante, ex Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, Juan Pablo Allan, Senador de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Oscar del Rio, presidente de APYMECO, Fernando Sacrachi, Director de ACIP, Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, Julio Cesar Garro, actual Intendente municipal de la ciudad de La Plata, Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO), Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra -éstos tres último pertenecientes, a la fecha del hecho, a la Agencia Federal de Inteligencia-, como así también a toda persona que resultare autor/a, autor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos, vinculados a los acontecimientos, hasta el momento, denunciados por la Sra. Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, doctora Cristina Caamaño Iglesias Paiz, cuya investigación se insta, y que pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción”.

Además, la fiscal pidió informes a distintos juzgados, como el que investigó el espionaje político que nació en Lomas de Zamora y la causa que investiga el seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, en la que está procesado el ex presidente Mauricio Macri, para saber si en los allanamientos ordenados por sendos fiscales se secuestraron teléfonos de los ex agentes de la AFI que estuvieron presentes en la reunión donde se habló de una "Gestapo Sindical".

