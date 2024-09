Incertidumbre en el sector industrial por los cortes programados de energía

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió este fin de semana que es probable que se implementen cortes de suministro programados en el próximo verano debido a la elevada demanda de electricidad y la escasez de generación esperada para inicios de 2025.

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, aclaró que los cortes no se realizarán en los hogares pero si es probable que afecten a las fábricas.

Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), afirmó a Crónica Matinal sobre el problema: “No es ninguna novedad el tema de la energía eléctrica. Es un problema que tenemos desde hace muchísimo tiempo”.

“Si no se han realizado inversiones no hay nada que indique que vaya a cambiar las cosas. Para solucionar un problema hay que accionar y no se acciona”, agregó.

Otra causa, remarca Macario, fueron las tarifas congeladas. “Ahora empieza a haber una recomposición de tarifas. Esperamos que ahora las empresas tengan la posibilidad de hacer las inversiones necesarias”, aclaró.

Sobre los posibles cortes de energía, Macario pidió a los gobiernos más detalles sobre cómo serían

“Lo importante es tener un horizonte claro de cómo va a ser. Eso nos permite tomar decisiones que atenúan el impacto en los sectores industriales”, explicó.

Y añadió: “Lo más prudente es esperar mayor información. El problema se puede solucionar comprando energía a Brasil, Paraguay y eventualmente, a Uruguay”.