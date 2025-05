Cómo se comportará frente al complicado contexto económico y a la retracción general del consumo es el gran interrogante a responder cuando desde este lunes 12 de mayo, y por tres días, se realice una nueva edición del Hot Sale, la ya tradicional acción digital de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que desde 2012 busca impulsar la venta de productos on line.

La organización confirmó que para esta ocasión serán 1.010 las marcas que ofrecerán productos con importantes rebajas en más de 18 mil artículos, de las cuales 81 están radicadas en la provincia de Córdoba.

Otro dato distintivo de la presente edición es un escenario con precios previsibles, ya que con la inflación en torno al 3% mensual se potenciaría aún más el principal medio de pago que ya venían utilizando los compradores: las cuotas con tarjetas de crédito.

En la edición del Hot Sale 2024, realizada en un contexto recesivo similar al actual, los cyber clientes eligieron como principal forma de pago la financiación mediante cuotas de las tarjetas de créditos, método que representó el 75% de los medios utilizados: el 50% lo hizo en un pago, el 25% en tres y el otro 25% en seis.

La contracara fueron las compras con tarjetas de débito, que sólo representaron el 3% de los pagos, mientras que las billeteras virtuales alcanzaron el 4% y el resto de los compradores abonaron sus consumos con transferencia bancaria.

Entre la crisis económica actual y el perfil de los más de 23 millones de argentinos que al menos una vez por año hacen compras vía internet, se especula con que la elección de la modalidad de pago no se modificará esta vez.

Si bien el comercio electrónico en la Argentina no ha detenido su crecimiento desde principios de siglo, 2024 fue un año particular ya que durante 10 de los 12 meses las ventas sufrieron bajas interanuales respecto de 2023. Esa tendencia quedó expuesta en aquel Hot Sale, luego de que Alimentos y Bebidas con un crecimiento interanual del 60% fuera el rubro que más unidades vendió, muy por delante de Productos para el cuidado personal; Productos de belleza; Herramientas y construcción; Indumentaria no deportiva; Electrodomésticos; Indumentaria deportiva; Hogar, muebles y jardín; Infantiles; y Accesorios para vehículos.

Expectativas

Las marcas que han logrado dar el salto hacia la utilización del comercio electrónico como punto de venta no le escapan a la fuerte caída del consumo que golpea a la economía argentina en general. “Venimos de dos o tres meses en los que las empresas nos cuentan que ha bajado el consumo, y por ende la facturación, así que están esperando el evento con mucha expectativa” reconoce Emiliano Gath, Director de Comisión Centro de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), quien además resalta otro punto distintivo respecto de ediciones previas: “A diferencia de otros años, en los que había mayor consumo, ahora las marcas tienen stock para entregar inmediatamente, algo que antes era un problema”.

Así como ocurre con el comercio electrónico en general, en el Hot Sale en particular Córdoba también representa el 8% de facturación nacional. Y en cuanto a las preferencias de los consumidores locales en la edición anterior, al ranking lo lideró Transporte y movilidad (Uber, Cabify, etc), por delante de Indumentaria no deportiva y Servicios Audiovisulaes (plataformas del tipo Netflix, Disney, etc)

Seguridad

Si bien la confianza y la experiencia del argentino medio al comprar por internet han evolucionado con el paso de los años, desde la Cace sugieren un par de recomendaciones a tener en cuenta para no sufrir estafas. “Siempre es conveniente entrar a la página oficial hotsale.com.ar para ver y seleccionar los productos, porque a la hora de comprar al cliente se lo termina direccionando a la página del vendedor” sostiene Gath, quien además recomienda que se debe “mirar que en la URL aparezca el candadito verde de seguridad al poner los datos de una tarjeta de crédito, así se aseguran que toda la información vaya cifrada”.