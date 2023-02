Escuchado como pocas veces, hace algunos días Carlos Alberto “Indio” Solari brindó una entrevista al “Mariskal” Vicente Romero, un reconocido productor y periodista español.

Respondiendo con lucidez hasta cada consulta, habló de diferentes temáticas y en esa charla fue que confirmó que difícilmente regrese a los escenarios.

“Estoy hace ocho años en este cubículo y el amigo (por el Parkinson, enfermedad que padece hace un largo tiempo) ha ido avanzando. De hecho creo que hay gente que lo hace mejor que yo. El ‘Indio’ cumplió su tiempo”, sentenció.

Decidió hablar mucho de su padecimiento y la convivencia con la enfermedad.

Remarcó no extrañar las presentaciones masivas, que extraña “nadar y estar sano, porque hasta hace poco me sentía el hombre metálico” y afirmó que “nunca me gustaron los festivales” porque “me gusta elegir el drama de los escenarios”.

Y también fue consultado por su posición política: “Nunca milité y el artista no puede hacerlo, porque cambia de dogma permanentemente, es la piel sensible de la sociedad. Soy como un francotirador, que en este momento apoyo a ‘esta gente’ porque sé de su vocación de servicio y la otra opción es nefasta. No puedo estar callado al ver una posibilidad de que se le mejore la vida a la gente, pero no soy peronista ni kirchnerista”.

La música

En el diálogo dejó en claro que “por ahí me tira cuando veo a Los Fundamentalistas en vivo” pero que en realidad “lo que no soportaría es no poder componer canciones, y eso lo sigo haciendo”.

Romero indagó en sus gustos musicales actuales, y Solari respondió: “Los grupos que más me sorprenden están integrados por mujeres. Está Eruca Sativa, que tienen un directo fortísimo, muy power”.

Resaltó, en ese camino, a los Aeropiano Studio Session, y la versión de ‘Todo un palo’ que realizó la banda hace un tiempo.

“Veo que hay músicos que interpretan mis temas mejor que yo. Es hora de recular un poco, pasar a ser un consiglieri y dejar de molestar a los jóvenes, porque uno termina siendo un tapón”.