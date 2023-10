Si bien en el último registro semanal de la inflación (tercera semana de septiembre) se ubicó en un nivel estimado en 1,7%, una leve baja respecto al 2 y 2,1%, el contexto de suba de precios sigue y hay aumentos que se aplicarán en este mes de octubre.

A esto hay que sumarle la tensión cambiaria que se sentirá en el marco de las elecciones presidenciales.

Aquí el detalle de los aumentos para octubre:

*Alquileres: l os que se actualizan el 1 de octubre de 2023 tienen un incremento del 115,3% según el Índice de Contratos de Locación del Banco Central de la República Argentina. Vale recordar que la Ley de Alquileres continúa vigente y a la espera del tratamiento de las modificaciones en el Congreso de la Nación. En septiembre el porcentaje fue del 113.

*Televisión, internet y telefonía: según lo dispuesto por el Gobierno Nacional, los aumentos desde mayo a diciembre son del 4,5%.

Amazon Prime: es el tercer aumento del año (se aplicó en marzo y junio). Prime Video, comunicó que el incremento de la suscripción se hará efectivo a partir del 19 de octubre y pasará de $1.009 a $1.390 pesos (impuestos incluidos).

Netflix: la plataforma anunció aumento del 76% para las suscripciones. El Plan Básico costará $2.902,24, para un dispositivo compatible a la vez. El Estándar, $4.926,24. para dos dispositivos compatibles y el Premium, $7.038,24 para 4 dispositivos.

*Combustibles: Vale recordar que el Gobierno congeló desde agosto el precio de las naftas, hasta el 31 de octubre.

* Prepagas: los grupos familiares con ingresos superiores a $2 millones de pesos brutos mensuales, no tendrán aumentos hasta diciembre. La suba se aplicará para los que no tramiten el tope o no cumplan con los requisitos. El aumento será del 6,97% en octubre y del 10,98% en noviembre.