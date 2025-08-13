El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles a las 16 horas el dato de inflación de julio, en un mes marcado por la aceleración del dólar en una “minicorrida” que fue prontamente sofocada con un significativo aumento en la tasa de interés ofrecida en los bonos del gobierno.

Los analistas coincidieron en general en que el aumento de la divisa oficial no se había trasladado directamente a precios, aunque todos coinciden en que las tensiones electorales comenzaron a jugar un papel en las expectativas a futuro.

Como anticipo, se observó una aceleración en el índice de precios al consumidor (IPC) de CABA, que subió a 2,5% en julio, siendo su nivel más alto desde marzo. Los principales rubros de aumentos fueron Restaurantes y hoteles y Transporte. En lo que va del año, la variación de precios acumula en CABA 18,1%, mientras que en el interanual se ubicó en el 40,9%.

Si bien por un motivo estacional, sobre todo turismo y vacaciones de invierno, se espera que la inflación esté por encima del índice de junio, la mayoría de los analistas espera que el IPC se ubique debajo del 2% y se mantenga debajo de ese nivel durante el resto del año, pese a las elecciones de medio término.

Consultoras

Desde EcoGo prevén que el aumento de precios se ubique en torno al 1,8% en julio, apenas por encima de junio (1,6%). En el acumulado del año, se posicionaría en torno al 17,6% y a nivel interanual, perforaría el 40% y sería de 38,3%.

Sobre el índice de este mes, se destaca que los precios estacionales subieron 3,3%, impulsando al alza el indicador. Esto se explica básicamente por la estacionalidad propia de las vacaciones de invierno, que habría generado aumentos sustanciales en las categorías vinculadas con el turismo y esparcimiento.

En tanto, el relevamiento de precios minoristas de C&T para el Gran Buenos Aires (GBA) presentó un incremento de 1,9% mensual, algo por debajo del 2% que tanto el INDEC como la consultora habían relevado en junio para esta región. Con este dato, la variación de doce meses bajaría de 38,8% a 35,5%.

Más allá del factor estacional, desde C&T destacaron que durante julio las verduras también tuvieron un aumento muy fuerte, el mayor desde marzo pasado.

A nivel de rubros, según la medición de PxQ, los principales aportes al índice provinieron de los aumentos en combustibles, pollo y almuerzos consumidos fuera del hogar. En contraste, la división Prendas de vestir y calzado mostró una leve baja de 0,1%. "No se observaron impactos significativos en los precios a causa de las subas en el tipo de cambio", destacaron desde la consultora de Emmanuel Álvarez Agis.