La inflación mayorista se aceleró al 2,8% en julio, impulsada fundamentalmente por subas en productos importados y en productos agropecuarios nacionales.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este martes, la división de productos importados registró un alza mensual del 5,7%, lo que explica buena parte de la variación en el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM).

Vale recordar que se trató de un mes en el cual el tipo de cambio oficial mayorista tuvo un incremento del 14%, lo que tiene más incidencia en el IPIM que en el Índice de Precios al Consumidor.

El INDEC detalló en su reporte que, en los primeros siete meses del año, los precios mayoristas acumularon un alza del 12,3%.