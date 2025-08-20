La megasesión opositora en la Cámara de Diputados para tratar los vetos presidenciales hizo detonar al bloque de La Libertad Avanza, que sufrió una nueva fractura.

Tres diputados se fueron de la bancada que preside el cordobés Gabriel Bornoroni y armaron una propia junto con la exlibertaria mendocina Lourdes Arrieta. El nuevo espacio fue bautizado con el nombre de “Coherencia”.

Además de Arrieta, lo integran la periodista Marcela Pagano (quien desde hace tiempo está enfrentada al titular de la Cámara Baja, Martín Menem), el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González. D’Alessandro presidirá el flamante bloque.

“Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”, expresaron en un comunicado tras formalizar el nuevo bloque ante Menem.

Bornoroni no pudo contener las fugas, que dejaron al bloque de La Libertad Avanza con 36 integrantes. El cordobés expresó: “Le tienen que dar explicaciones a sus votantes”.