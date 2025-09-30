Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y reconocida figura en la defensa de los derechos humanos, fue ingresada este martes a una clínica privada en La Plata debido a una descompensación provocada por una intoxicación alimentaria.

La dirigente, de 94 años de edad, presentó síntomas como vómitos y signos de deshidratación, lo que motivó su internación preventiva para una mejor evaluación médica.

Fuentes cercanas a Carlotto indicaron que su estado general es estable y no reviste gravedad. A su vez, destacaron que la medida fue tomada con fines de monitoreo y que su evolución es positiva.

Se espera que reciba el alta médica en el transcurso del día y continúe con su recuperación en su hogar.