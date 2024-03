El padre del presidente Javier Mieli, Norberto Horacio Milei de 80 años debió ser internado en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, afectado por un cuadro de anemia, de acuerdo a lo comunicado por fuentes oficiales de Casa de Gobierno.

Las primeras informaciones señalan que el hombre comenzó a sentir malestar en la noche del miércoles, por lo que debió ser hospitalizado, tras agudizarse su cuadro.

La secretaria General de la Presidencia y hermana del primer mandatario, acompaña a su padre, por lo que esta mañana no asistió a la reunión de Gabinete.

Cabe recordar que durante el mes de febrero la que estuvo internada fue la madre del presidente, Alicia Luján Lucich de 73 años, por un cuadro de hipertensión.

Tanto en aquella situación como durante la de esta jornada, Javier Milei, no suspendió su agenda. El ahora presidente, había reconocido que no tenía una buena relación con sus padres, a quienes llama “progenitores”, ya que de acuerdo a su propio testimonio, había sufrido maltratos físicos y psicológicos por parte de su padre durante su infancia y adolescencia.

“De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1.90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida”, afirmaba el ahora Jefe de Estado en 2018 en una entrevista con la modelo Nicole Neumann.

Se aguarda un parte médico para las próximas horas y no se informó si el presidente Milei asistirá a visitarlo.