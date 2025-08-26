El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe advirtió el faltante de 68 ampollas de fentanilo del Hospital Iturraspe, ubicado al norte de la capital. Sin embargo, cabe destacar, que estos medicamentos no corresponden a los lotes involucrados en los casos de contaminación.

La denuncia, que ya fue presentada ante el Ministerio Público de Acusación, se originó debido a la ausencia de las dosis que estaban almacenadas en un sector restringido de la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio.

En medio del escándalo por el fentanilo adulterado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., las autoridades reiteraron la advertencia de peligro que este opioide representa para la sociedad, ya que su uso se limita exclusivamente al ámbito hospitalario.

El director del Hospital Iturraspe, Francisco Sánchez Guerra, confirmó que solicitó una investigación administrativa para determinar responsabilidades internas. Además, alertó que la situación"es muy grave" y pidió que la Justicia "tome cartas en el asunto" para sacar las ampollas de circulación lo antes posible.