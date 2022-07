Una empresa arenera que abastece el yacimiento de Vaca Muerta quedó bajo la lupa de la Justicia federal por supuesto lavado de activos y maniobras fraudulentas.

Por esta causa, a fines de junio Gendarmería realizó allanamientos conjuntos en Río Negro y Entre Ríos. En el marco de esos operativos, Luis D'Elia publicó un sugestivo tweet en el que denunció que "de repente se creó una empresa que compró 1200 camiones de gas". "Se llama NRG Proppants y sorpresivamente gana la licitación de la extracción de arena de Vaca Muerta. Pingüe negocio si los hay. Las malas lenguas dicen que el dueño es un joven político argentino", dijo D'Elía.

Si bien el ex diputado nacional no respondió a las consultas, una fuente patagónica que conoce profundamente el sector apuntó al ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck."La versión que tenemos es que la planta es de Wereltilneck y Claudio Urcera, dueño de una empresa de servicios petroleros en Neuquén y suegro de Nicole Neuman. Esa empresa provee únicamente a Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, es una subsidiaria de Rocca", dijo la fuente.

Sin embargo, desde el entorno de Wereltilneck negaron contundentemente la acusación. "Es la primera vez que se lo vincula con esa empresa, pero consta en documentos que se constituyó con fondos canadienses", dijeron las fuentes.

"Es cierto que en el ambiente la empresa genera sospechas, es rara. Se constituyó muy rápido con mucha inversión; pero nunca antes se la había asociado a ningún jugador local", agregaron en el entorno del ex gobernador rionegrino.

La empresa NRG Proppants a la que se refiere D'Elia se inauguró en diciembre del año pasado. Su sede central se estableció en el distrito rionegrino de Allen. Con una inversión inicial de 200 millones de dólares, la empresa local cuenta con financiamiento canadiense.

En la inauguración, de la que participó la gobernadora Arabela Carreras, las autoridades de NRG se presentaron como una empresa procesadora de arenas para fractura, que se extrae de las canteras que tienen en Los Menucos y otras traídas desde el río Paraná, estimando producir entre 700 mil y 800 mil toneladas por año.

Entre Ríos es por excelencia, dado el caudal de sus ríos, la provincia proveedora de arena necesaria para el fracking que se realiza en el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta.

Para trasladar la arena desde Entre Ríos, NRG cuenta con 100 camiones a GNC propios. Su CEO, Cesar Guercio, trabajó en la banca privada y en Schlumberger, una de las gigantes de servicios petroleros en todo el mundo.

En la presentación en sociedad de la firma, Guercio dijo que "todas las petroleras saben que un proyecto de arena es un complemento ideal para sus operaciones".

La arena es un insumo clave porque estimula los pozos y genera caminos que permiten que fluyan los recursos energéticos, mientras mantienen abiertas las fracturas creadas en la estimulación.

Desde la firma comunicaron que el operativo en las instalaciones estuvo referido al "tema importaciones". "Para nosotros es una sorpresa porque es una compañía sujeta a derecho y actúa conforme a las leyes", declaró la Gerente de Relaciones Institucionales, Carolina Lescano, ante un medio local. "Tenemos tecnología importada porque es superadora, productiva y ambientalmente se la trae para generar mejores prácticas y buenos procesos. Esa importación impacta directamente en la generación de empleo y que toda la cadena de valor se mueva", dijo Lescano.

Un dato anecdótico es que en pleno allanamiento, Gendarmería ordenó que todos los camiones que llegasen hasta la planta deberían quedar adentro sin posibilidad de salir y que mientras perdurase el operativo tampoco se permitía la salida de las personas y vehículos. Pero las autoridades de NRG hicieron caso omiso y dieron la orden a los camioneros para que no subieran al sector de meseta y de que todos aquellos que estaban en viaje hacia Allen debían dejar los camiones en el predio del sindicato de Camioneros en el kilómetro 1200 de la ruta Nacional 22.

Fuente: La Política Online.