El FMI confirmó este martes que avanza en un acuerdo con Argentina para un nuevo préstamo de 20 mil millones de dólares.

En ese marco, el programa Otra Vuelta de Tuerca abordó el tema en diálogo con Ismael Bermúdez, reconocido periodista y economista. Él fue claro: “No me gusta que se esté hablando de un acuerdo en donde esconden las cartas, todo es misterioso”.

Remarcó además que al FMI recurren los países que tienen una crisis y que Argentina está enferma debido a las reservas negativas, al dólar atrasado y porque “son más los dólares que salen que los que entran”.

Por otro lado, lamentó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China nos agarre en esta situación porque es un contexto que le pega al país.

En ese marco, el acuerdo con el FMI implica que el cepo debe continuar ya que no se puede levantar y que todos salgan a comprar la divisa porque no se va a poder cubrir esa demanda. Esto ya que el país no tiene dólares.

“El Banco Central está usando los dólares de los depositantes que tienen en el banco porque no tiene los dólares propios”, advirtió.