El presidente Javier Milei volvió a recorrer la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre y después de una jornada cambiaria caliente pese a la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

“Este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación y menos pobres”, dijo el mandatario con un megáfono en mano y parado en la caja de una camioneta en el municipio de Tres de Febrero.

El jefe de Estado dejó el territorio hostil para encabezar el acto de campaña en el territorio amigo del intendente Diego Valenzuela, quien fue uno de los pocos “ganadores” en las elecciones bonaerenses que marcaron un quiebre para el gobierno libertario.

Sin embargo antes del acto se registraron algunos incidentes entre militantes libertario y opositores. La fuerza de Gendarmería rodeó al presidente y mantuvo separados a los grupos enfrentados.

Acompañaron a Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el candidato a diputado Diego Santilli y el jefe de la bancada del Pro la Cámara Baja, Cristian Ritondo.

“Hoy estamos frente a un momento bisagra, la posibilidad de abrazar la posibilidad de las ideas de la libertad o la barbarie de los Kirchner”, afirmó Milei.