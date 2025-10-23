El presidente Javier Milei cerró este jueves en la ciudad de Rosario, Santa Fe, la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

“Cuando nos tocó asumir me comprometí que, aunque fuera duro, iba a enfrentar los problemas e raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que hacer un cambio de 180 grados”, afirmó el mandatario.

Milei destacó la importancia de las elecciones del domingo porque el gobierno necesita un “Congreso más sólido para continuar con la estabilidad financiera, la lucha contra la inflación y terminar de una vez con el narcotráfico y el delito en Argentina".

El acto se realizó en el Monumento a la Bandera después de una caravana en el Parque España, lugar donde ya ha realizado recorridas, en 2021 y 2023.

“Durante el primer año pudimos sacar leyes importantes y hacer las reformas más grandes de la historia, nos aprobaban todos porque creían que iba a salir mal. Sin embargo cuando empezó este año y la economía venía a todo vapor se encendió la maquina de impedir”, remarcó Milei.

En busca del voto desencantado con La Libertad Avanza, el mandatario hizo particular hincapié en la lucha contra el narcotráfico y levantó la mano de la ministra Patricia Bullrich quien se encontraba arriba del escenario con el resto de los candidatos.

"Esta ciudad estaba infectada de narcotraficantes hasta que llegó la ministra Bullrich con el Plan Bandera y los sacamos a patadas", afirmó el mandatario.

“Este domingo tenemos que ir a defender todo el camino recorrido, porque además hay que entender que siempre es difícil ir por el camino correcto, porque sino lo hubiesen hecho otros en los últimos cien años. La casta se resiste pero de nuestro lado están los argentinos de bien y le vamos a ganar en las urnas”, cerró Milei.

“'La reina de la tobillera', ‘la condenada’ firmó doce acuerdos con la narcodictadura de Venezuela y manchó el nombre del general San Martín entregándole la distinción al narcotraficante Nicolás Maduro. Por eso o caminamos hacia las ideas de la libertad, o caminamos hacia el narcochavismo”, marcó en relación a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.