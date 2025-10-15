El presidente Javier Milei aseguró que Donald Trump garantizó su apoyo más allá del resultado de las elecciones de octubre, acusó a la oposición en el Congreso por la crisis económica y afirmó que José Luis Espert no tiene vínculos con el narcotráfico.

"No ha dudas de que mientras yo sea presidente tenemos el apoyo de Trump, si él dice que me da un total apoyo a mi gestión, es hasta el 2027", afirmó el mandatario en una larga entrevista con Eduardo Feinmann por América 24.

El mandatario negó que se trate de un "rescate" y valoró el cambio de actitud geopolítica de Estados Unidos hacia la región latinoamericana. "Estados Unidos está dispuesto a liderar la región y considera que argentina es un aliado".

Además Milei dijo que el acuerdo no tiene como contrapartida ningún pedido de la administración Trump sobre los recursos argentinos o el alejamiento de China.

Otro detalle que dio a conocer el mandatario sobre el encuentro que mantuvo en la Casa Blanca fue el avance de negociaciones sobre nuevos acuerdos económicos.

Frente a la próxima elección, Milei dijo que lo importante es mantener el "orden macroeconómico" que permitió "bajar la inflación y la pobreza".

El presidente también se refirió al alejamiento de Espert de la lista de La Libertad Avanza, después de la denuncia por lavado de dinero y el vínculo con el narcotráficante Federico "Fred" Machado.

"No creo que Espert tenga vínculos narco, eso fue parte de una campaña sucia y entiendo que no respondió de la manera correcta", dijo Milei.