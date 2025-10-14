El presidente de los EE.UU, Donald Trump, recibió este martes a su par Javier Milei, luego de diversas especulaciones que en la previa hablaban del anuncio de un acuerdo de libre comercio entre ambos países, algo que finalmente no sucedió.

El evento político que marca la agenda de aquí al 26 de octubre es el condicionamiento que el norteamericano ha impuesto para ayudar a su "aliado" del extremo sur del continente: ganar las elecciones de medio término.

“En Argentina si el Presidente no vence, sé que la persona se postula nuevamente es de extrema izquierda y tiene esa filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando. Entonces, si eso sucede, no seremos generosos con Argentina. Si él (Milei) pierde, nos eremos generosos con Argentina”, expresó Trump ante la prensa internacional que rodeó la cumbre en Washington. Después de tales palabras, los bonos y acciones argentinos cayeron con fuerza en la Bolsa de valores.

"Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca", posteó en la tarde del martes Milei, recurriendo a la misma prerrogativa que instaló Trump: si los argentinos no acompañan a LLA el 26 de octubre, EE.UU no ayudará financieramente a la Argentina

"Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)", agrega el post presidencial.

Aclarando por completo el panorama, Milei continuó con su mensaje: "La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, EE.UU dejará de apoyar a nuestro País (sic). En su defecto nos van a seguir acompañando".