Javier Milei, contra la ONU: "Argentina no acompañará la violación de derechos”

El presidente Javier Milei abrió su intervención recordando su mensaje del año pasado en la Asamblea y cuestionó la deriva del organismo. “La ONU pasó de ser un espacio de cooperación a un gobierno supranacional de burócratas internacionales”, advirtió.

Explicó que Argentina no avalará “el cercenamiento de libertades individuales ni comerciales”, y sostuvo que “es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable”.

En ese sentido, el libertario planteó un dilema global entre presente y futuro ante la atenta mirada de los representantes de cientos de estados: “Ninguna sociedad puede sobrevivir si incendia el futuro para calentar el presente”, dijo, y señaló que muchos dirigentes privilegian beneficios inmediatos a costa de hipotecar a las próximas generaciones.

Criticó el populismo y el aumento del gasto público: “El Estado no crea riqueza, la destruye. Los políticos tienen el doble incentivo de gastar para ganar votos y quedarse con más poder”.

En paralelo, también atacó a los líderes responsables con “el hombre que siembra árboles cuya sombra nunca disfrutará” y calificó de “despreciables” a quienes destruyen el legado recibido para beneficio personal.

Señaló que el mismo problema se replica en la ONU. “Con capas de agencias y programas ineficaces, la organización se volvió más costosa y menos útil. Los malos resultados de la Agenda 2030 lo demuestran”, afirmó.

También explicó la situación que, según el mandatario, vive el país: “En 2023 llegamos al final del largo plazo de cien años de hacer las cosas mal. Hoy, por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que hay que hacer, aunque sea difícil”, expresó.

Celebró su alianza con Donald Trump. “El presidente Trump también entiende que hay que frenar la inmigración ilegal y reestructurar el comercio internacional antes de que sea demasiado tarde”, dijo.

Propuso cuatro principios para reencauzar a la ONU: “mandato esencial” (priorizar paz y seguridad), “subsidiariedad” (intervenir solo cuando los Estados no puedan), “diligencia institucional” (auditar y cerrar programas ineficaces) y “simplificación normativa” (evitar que la cooperación restrinja el crecimiento económico).

Al abordar temas sensibles para la Argentina, reiteró el reclamo de soberanía sobre Malvinas, condenó el terrorismo internacional y la violencia política de izquierda, y exigió la liberación del argentino Nahuel Gallo en Venezuela.