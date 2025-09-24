Javier Milei, contra la ONU: "Argentina no acompañará la violación de derechos”
El presidente participó este mediodía en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. En su discurso cuestionó las funciones de la ONU, celebró la alianza con Trump y pidió por la liberación del gendarme secuestrado en Venezuela.
El resumen de lo más importante del discurso de Javier Milei
El presidente Javier Milei abrió su intervención recordando su mensaje del año pasado en la Asamblea y cuestionó la deriva del organismo. “La ONU pasó de ser un espacio de cooperación a un gobierno supranacional de burócratas internacionales”, advirtió.
Explicó que Argentina no avalará “el cercenamiento de libertades individuales ni comerciales”, y sostuvo que “es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable”.
En ese sentido, el libertario planteó un dilema global entre presente y futuro ante la atenta mirada de los representantes de cientos de estados: “Ninguna sociedad puede sobrevivir si incendia el futuro para calentar el presente”, dijo, y señaló que muchos dirigentes privilegian beneficios inmediatos a costa de hipotecar a las próximas generaciones.
Criticó el populismo y el aumento del gasto público: “El Estado no crea riqueza, la destruye. Los políticos tienen el doble incentivo de gastar para ganar votos y quedarse con más poder”.
En paralelo, también atacó a los líderes responsables con “el hombre que siembra árboles cuya sombra nunca disfrutará” y calificó de “despreciables” a quienes destruyen el legado recibido para beneficio personal.
Señaló que el mismo problema se replica en la ONU. “Con capas de agencias y programas ineficaces, la organización se volvió más costosa y menos útil. Los malos resultados de la Agenda 2030 lo demuestran”, afirmó.
También explicó la situación que, según el mandatario, vive el país: “En 2023 llegamos al final del largo plazo de cien años de hacer las cosas mal. Hoy, por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que hay que hacer, aunque sea difícil”, expresó.
Celebró su alianza con Donald Trump. “El presidente Trump también entiende que hay que frenar la inmigración ilegal y reestructurar el comercio internacional antes de que sea demasiado tarde”, dijo.
Propuso cuatro principios para reencauzar a la ONU: “mandato esencial” (priorizar paz y seguridad), “subsidiariedad” (intervenir solo cuando los Estados no puedan), “diligencia institucional” (auditar y cerrar programas ineficaces) y “simplificación normativa” (evitar que la cooperación restrinja el crecimiento económico).
Al abordar temas sensibles para la Argentina, reiteró el reclamo de soberanía sobre Malvinas, condenó el terrorismo internacional y la violencia política de izquierda, y exigió la liberación del argentino Nahuel Gallo en Venezuela.
Comenzó el discurso de Milei en la ONU
Milei posó junto a Karin Keller-Sutter
El Presidente Javier Milei junto a la Presidente de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter.
Se espera que después de las palabras del representante de Estonia en la ONU, el presidente argentino suba al atril para leer su discurso.
La foto de Luis Caputo junto al presidente
Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía compartió una foto junto al presidente, momentos previos al discurso del libertario. “La previa al discurso”, publicó en X.
El presidente Javier Milei junto a la comitiva argentina en la previa de su discurso ante la ONU
El presidente Javier Milei brindó este miércoles su discurso en la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), luego de haber obtenido el respaldo de su par estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantuvieron el martes en la sede del organismo multilateral en la ciudad de Nueva York.
La Asamblea General de la ONU es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales y se lleva a cabo de septiembre a diciembre de cada año para abordar todos los temas de la agenda.
La Asamblea General comienza con un período de sesiones conocidas como "Debate general", en las que líderes mundiales pronuncian discursos en los que exponen sus posicionamientos y prioridades.
Luego de su discurso, por la noche del miércoles Milei asistirá a la gala en la que recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le entregará el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
El jueves, último día de actividades del Presidente en suelo neoyorquino, se encontrará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su regreso a Buenos Aires, junto a la comitiva de funcionarios que lo acompaña, está previsto para el viernes por la mañana.
Por otra parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó por redes sociales que Milei y su comitiva se reunirá con la titular del FMI Kristalina Georgieva el jueves a las 14:30 horas (hora local).