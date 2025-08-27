El presidente Javier Milei recorrió Lomas de Zamora este miércoles y fue consultado por el medio C5N sobre los audios en los que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad, denuncia supuestas coimas.

Desde la camioneta en la que el mandatario nacional iba junto al candidato José Luis Espert y a su hermana Karina Milei, expresó: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.

Cabe recordar que Spagnuolo, apartado del cargo luego de que se conozcan los audios, mencionó un esquema de retornos desde el Estado con la droguería Suizo Argentina.