Trabajadores del Hospital Garrahan, organizados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), han convocado a un cacerolazo en la entrada del hospital, ubicada en Combate de los Pozos 1881, en respuesta al anuncio del presidente Javier Milei de no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica debido a la falta de presupuesto.

La protesta se llevará a cabo a las 20:30 horas, en el marco de un paro de 24 horas y en medio de lo que consideran una crisis grave tanto para la democracia como para los menores que asisten al Garrahan y sus empleados.

A través de un comunicado, la APyT expresó su rechazo al accionar del presidente, calificando su decisión de no implementar la ley como una "provocación autoritaria".

"No podemos seguir tolerando estos abusos. Este es un gobierno que gobierna de manera autoritaria y desde el desprecio a las leyes que el Congreso ha sancionado", señalaron, subrayando que el país está viviendo un momento crítico de "crueldad y prepotencia".

El gremio también denunció lo que consideran un "atropello constante" por parte del Gobierno Nacional, que actúa de manera "autocrática" al no aplicar leyes aprobadas por el Congreso.

En este sentido, anunciaron su intención de presentar una denuncia penal contra los miembros del Poder Ejecutivo involucrados en esta decisión y exigieron que el Congreso inicie un juicio político tanto contra el presidente como contra el ministro de Salud, Mario Lugones, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos.

Finalmente, la APyT hizo un llamado a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que convoque a un paro general con el fin de revertir esta situación. Si la CGT no actúa, advirtieron que, a partir de la próxima semana, comenzarán a organizar un paro nacional desde las bases, con el apoyo de otros sindicatos, federaciones y organizaciones dispuestas a crear una alternativa frente a la inacción de la CGT.