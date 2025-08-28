De a poco, el Gobierno nacional parece reaccionar al escándalo de los audios filtrados que involucran al círculo íntimo presidencial.

La afectación a la Secretaria General de la presidencia, su hermana y uno de sus más estrechos colaboradores, Lule Menem, generó una crisis que parece no tener fin. El presidente además responsabilizó al “Círculo Rojo” como propagador de burdas operaciones difamadoras.

Insistió con el concepto de casta, para visibilizar a los poderosos que pretenden defender sus privilegios y seguir impidiendo el cambio que viene a proponer su gobierno. Sin nombrar al extitular de la ANDIS y la propagación de los audios, aseguró que denunciarán ante la justicia a Diego Spagnuolo. Siempre posicionándose en el papel de víctima de otra “opereta”, reseñó la cantidad de calumnias que debió sufrir respecto de la venta de candidaturas, órganos o la compra de armas para los niños.

Agregó que es otra embestida de la casta contra un gobierno que vino a terminar con los privilegios de la política. En paralelo, aseguró que la gente "ya no mastica vidrios" y que no se dejarán amedrentar por los violentos. También aseguró que no vienen por él, sino por los argentinos de bien.

El mandatario se refirió al episodio ocurrido ayer durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora. Expresó que fue emocionante enfrentar la lluvia de piedras junto al candidato de LLA, José Luis Espert, y su hermana Karina. “Se les veía la desesperación”, concluyó.

Vinculó la situación con su experiencia como deportista atajando en estadios del Conurbano y también como hincha de Boca en Brasil, para graficar que está acostumbrado a lidiar con la lluvia de piedras.

Por último ratificó que continuará con la política de vetos a leyes promulgadas por el Congreso que no cuenten con la financiación debida. Esgrimió que toda propuesta que signifique el aumento del gasto público y el déficit fiscal demuestra la negligencia de los “orcos” que están en Diputados y Senadores.