Tras la derrota legislativa en la jornada de ayer, en la que los diputados aprobaron las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, el presidente Javier Milei explotó y cargó fuertemente contra los “antikukas que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”.

Cabe destacar que el rechazo al veto a la emergencia pediátrica fue logrado con 181 votos a favor, 60 votos en contra y una abstención. Mientras que el financiamiento universitario fue apoyado por 174 diputados que votaron a favor, 67 en contra y dos abstenciones.

A través de un duro mensaje posteado en su cuenta de la red social X, Javier Milei apuntó tanto contra el arco kirchnerista como contra el resto de la oposición (UCR, PRO y demás) que votó en su contra y los calificó como miembros del “Partido del Estado”.

El presidente aprovechó la coyuntura política y advirtió: “Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina” y concluyó su mensaje arengando con su clásico: “¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!”.