“Ha sido un día histórico para la Argentina, el pueblo decidió dejar atrás cien años de atraso, hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, afirmó este domingo el presidente Javier Milei para celebrar la victoria en las elecciones legislativas con más del 40%.

El mandatario subió al escenario pasadas las 22. Al primero que abrazó fue al asesor Santiago Caputo. Además estaban su hermana, Karina Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero Manuel Adorni.

Frente a la militancia, el mandatario aseguró: "Tenemos que reforzar el camino reformista, estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que argentina necesita para el despegue definitivo”.

Con vistas al futuro que lo espera con el nuevo Congreso, Milei convocó a los gobernadores con representación parlamentaria "a discutir las reformas que viene". “Son actores racionales, precapitalistas y a los que uno más uno les da dos”, afirmó.

"Los argentinos le dijeron basta al populismo, populismo nunca más", arengó el mandatario a la militancia violeta que celebró la frase con aplausos.