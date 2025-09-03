El presidente Javier Milei cierra este miércoles la campaña de cara a las elecciones bonaerenses del próximo domingo.

En un clima de máxima tensión, por las denuncias sobre espionaje ilegal, filtraciones de audios de primeras figuras del gobierno y la advertencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la falta de medidas de seguridad en el lugar elegido para el acto partidario.

Milei dará su discurso pasadas las 17 desde un escenario montado en la cancha de fútbol 11 del Club Atlético Villa Ángela, ubicada en Villa Trujui, Moreno.

El Ministerio de Seguridad bonaerense entregó un informe a la Casa Militar, encargada de la seguridad presidencial, sobre las falencias del lugar elegido. Algunos de los puntos centrales fueron: terrenos anegados por las últimas lluvias, falta de accesos alternativos, iluminación deficiente y deficiencias en el vallado.

Sin embargo, las autoridades del club y del Ministerio de Seguridad nacional rechazaron que la figura del jefe de Estado corra riesgo.

La campaña de La Libertad Avanza acumula una serie de hechos de violencia que llegaron al máximo nivel en la última caravana fallida por Lomas de Zamora.

Este miércoles se difundió una entrevista de Milei con Louis Sarkozy, hijo del ex primer mandatario francés, en la Casa Rosada, donde el mandatario afirmó que la estrategia del kirchnerismo es matarlo.

"El kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada. Y eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme", afirmó el mandatario.