El presidente Javier Milei cierra este jueves en la ciudad de Rosario, Santa Fe, la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. La cita es a las 19 horas donde se realizará una caravana en el Parque España, lugar donde ya ha realizado recorridas, en 2021 y 2023.

Después de haber pasado la jornada de su cumpleaños numero 55 sin agenda oficial y con una celebración íntima en la Residencia de Olivos, Milei se prepara para ponerle punto final a las actividades proselitistas.

El mandatario había encabezado el martes una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba donde, megáfono en mano, pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”. En ese evento participaron la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca.

El oficialismo espera con expectativa los resultados de la contienda electoral de medio término, que será bisagra en su administración y marcará el rumbo económico del país, en medio de vaivenes con el dólar.