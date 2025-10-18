El presidente Javier Milei terminó su excursión proselitista por el norte del país con una caminata por la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán.

La llegada del mandatario a territorio tucumano estuvo precedida por la represión policial contra un grupo de manifestantes opositores a la figura presidencial.

La Policía de Infantería utilizó gases lacrimógenos contra una treintena de personas autoconvocadas, docentes y militantes universitarios, que se manifestaron con pancartas, según informó La Gaceta de Tucumán.

Algunas de las consignas que levantaron los manifestantes fueron “Fuera Milei”, “Milei basura, vos sos la dictadura” y “3%”.

Los agentes de la fuerza de seguridad dispusieron un vallado en la intersección de Mariano Moreno y la avenida Aconquija.

Milei estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

El mandatario intenta retomar el formato de la campaña de 2023, con megáfono en mano y parado en la caja de una camioneta.