Javier Milei cierra la gira por el norte del país con una caminata en Tucumán
El mandatario recorre Yerba Buena con los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. Antes del acto hubo represión contra manifestantes opositores.
El presidente Javier Milei terminó su excursión proselitista por el norte del país con una caminata por la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán.
La llegada del mandatario a territorio tucumano estuvo precedida por la represión policial contra un grupo de manifestantes opositores a la figura presidencial.
La Policía de Infantería utilizó gases lacrimógenos contra una treintena de personas autoconvocadas, docentes y militantes universitarios, que se manifestaron con pancartas, según informó La Gaceta de Tucumán.
Algunas de las consignas que levantaron los manifestantes fueron “Fuera Milei”, “Milei basura, vos sos la dictadura” y “3%”.
Los agentes de la fuerza de seguridad dispusieron un vallado en la intersección de Mariano Moreno y la avenida Aconquija.
Milei estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.
El mandatario intenta retomar el formato de la campaña de 2023, con megáfono en mano y parado en la caja de una camioneta.