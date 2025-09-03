El presidente Javier Milei defendió a su hermana Karina en el cierre de campaña bonaerense, durante el acto que se montó en una cancha de fútbol en Villa Trujui, Moreno.

“Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas y además se metieron con mi hermana. ¡Vaya que están asustados; el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta!”, afirmó Milei.

El acto se desarrolla en un clima de máxima tensión por las denuncias sobre espionaje ilegal, filtraciones de audios de primeras figuras del gobierno y la advertencia de la provincia de Buenos Aires sobre la falta de medidas de seguridad en el lugar elegido para el acto partidario.

En la previa del acto, en el predio del Club Atlético Villa Ángela, ubicado en Villa Trujui, Moreno, hubo algunos incidentes entre militantes libertarios y un grupo de manifestantes contra Milei. En medio de la gresca, un periodista recibió un botellazo en la cabeza y fue auxiliado por un servicio de emergencia.

El mandatario aseguró que la “casta tiene miedo” y sostuvo que la próxima elección es una “batalla moral” contra “chorros y delincuentes”.

En su discurso, Milei hizo referencia a las figuras de Gerardo Milman y del exfiscal Alberto Nisman como supuestas “operaciones” que atribuyó al kirchnerismo.

“Este miércoles la justicia determinó que es inocente Gerardo Milman después de que lo acusaron de cualquier tipo de cosas; durante tres años fue calumniado y hoy la justicia dice que no había nadie en esos audios. Así opera la casta”, afirmó el mandatario.

“Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie; después proceden a la intimidación física. Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. Si se tienen que cargar vidas humanas, no les importa: el kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman”, agregó.